O que é 'MTG'? Sigla aparece na música mais ouvida do Brasil

Termo 'MTG' se torna popular nas listas de musicais brasileiras Crédito: Christophe Simon

A música mais ouvida do Brasil tem origem em Belo Horizonte. "MTG Quero Te Encontrar", dos DJs LG Prod e JZ e do MC Mininin, lidera a lista do Billboard Brasil Hot 100. O sucesso do funk mineiro age como uma síntese de um dos movimentos atuais mais populares da música brasileira. MTG significa "montagem", prática comum no funk que exerce função de descrição do processo de produção da faixa. O termo, que aparece 3 vezes no top 10 do Spotify Brasil, explica ao ouvinte que a música é uma colagem de uma ou mais músicas. O hit do momento é considerado um subgênero do funk carioca e utiliza elementos de estilos musicais brasileiros distintos. Como inspiração, são adicionadas batidas do funk carioca, hip-hop, trap e plug.