Spotify Brasil: Marília Mendonça é a artista mais ouvida em dez anos

Neste mês de maio, em comemoração aos 10 anos do Spotify , a empresa divulgou as listas dos artistas que fizeram mais sucesso entre 2014 e 2023. Os dados compartilhados apontam que Marília Mendonça (1995 - 2021) foi a cantora mais ouvida desde a chegada da plataforma ao Brasil.

Válido destacar que o Brasil representa, em média, mais de 60% do consumo de artistas brasileiros no Spotify nos últimos 10 anos.

Entre os destaques, a plataforma aponta os feitos de Alok como o primeiro artista brasileiro a entrar no Top 100 Global do Spotify com a música "Hear Me Now", em 2017. Anitta também recebe notoriedade como a primeira artista brasileira a obter o primeiro lugar no ranking com "Envolver", em 2022.



Confira as listas divulgadas pelo Spotify Brasil



Artistas mais escutados no Spotify no Brasil nos últimos 10 anos (2014-2023)



1.Marília Mendonça

2.Henrique & Juliano

3.Jorge & Mateus

4.Gusttavo Lima

5.Zé Neto & Cristiano

6.Matheus & Kauan

7.Anitta

8.Wesley Safadão

9.Maiara & Maraisa

10.MC Ryan SP

Artistas mais escutados no Spotify no Brasil ano a ano



2014: Calvin Harris

2015: Jorge & Mateus

2016: Jorge & Mateus

2017: Matheus & Kauan

2018: Zé Neto & Cristiano

2019: Marília Mendonça

2020: Marília Mendonça

2021: Os Barões da Pisadinha

2022: Marília Mendonça

2023: Ana Castela

Músicas mais escutadas no Brasil nos últimos 10 anos (2014-2023)



1. "Leão", por Marília Mendonça

2. "Nosso Quadro", por Ana Castela e Agroplay

3. "Arranhão - Ao Vivo", por Henrique & Juliano

4. "Bombonzinho - Ao Vivo", por Ana Castela e Israel & Rodolffo

5. "Mal Feito - Ao Vivo", por Hugo & Guilherme e Marília Mendonça;

6. "Eu Gosto Assim - Ao Vivo", por Gustavo Mioto e Mari Fernandez

7. "Liberdade Provisória - Live - Ibirapuera", por Henrique & Juliano

8. "Erro Gostoso - Ao Vivo", por Simone Mendes

9. "Deixe Me Ir - Acústico", por 1Kilo

10. "Shape of You", por Ed Sheeran

Músicas mais escutadas no Spotify no Brasil ano a ano



2014: "Summer", por Calvin Harris

2015: "Lean On (feat. MØ & DJ Snake)", por DJ Snake e Major Lazer e MØ

2016: "Sorry", por Justin Bieber

2017: "Shape of You", por Ed Sheeran

2018: "Propaganda - Ao Vivo", por Jorge & Mateus

2019: "Lençol Dobrado", por Analaga e João Gustavo e Murilo

2020: "Liberdade Provisória - Live", por Henrique & Juliano

2021: "Batom de Cereja - Ao Vivo", por Israel & Rodolffo

2022: "Mal Feito - Ao Vivo", por Hugo & Guilherme e Marília Mendonça

2023: "Nosso Quadro", por Ana Castela e AgroPlay

Músicas que permaneceram mais tempo na 1a. posição no Spotify Charts no Brasil ano a ano



2015: "Sorry", por Justin Bieber (106 dias)

2016: "Work", por Drake, Rihanna (96 dias)

2017: "Shape of You", por Ed Sheeran (71 dias)

2018: "Atrasadinha - Live", por Felipe Araújo, Ferrugem (84 dias)

2019: "Liberdade Provisória - Live", por Henrique & Juliano (98 dias)

2020: "Recairei - Ao Vivo", por Os Barões Da Pisadinha (72 dias)

2021: "Meu Pedaço de Pecado", por João Gomes (61 dias)

2022: "Evoque Prata", DJ ESCOBAR, MC MENOR HR, MC MENOR SG (46 dias)

2023: "Let's Go 4", por Dj GBR, MC GH do 7, MC GP, MC PH, MC Ryan SP, Mc Davi, Mc Don Juan, Mc IG, Mc Kadu, Mc Luki, TrapLaudo (93 dias)