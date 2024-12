Show de Lady Gaga em Copacabana já tem data prevista; saiba quando

Show gratuito de Lady Gaga no Rio de Janeiro deve acontecer no início de maio de 2025 / Crédito: Valerie Macon/AFP

O show da cantora norte-americana Lady Gaga já tem data prevista para acontecer. A apresentação será realizada em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 5 de maio de 2025, durante a Semana do Trabalhador. Segundo informações do jornal O Globo, o evento está sendo negociado sob as condições de um contrato de NDA (Non Disclosure Agreement, ou Acordo de Não Divulgação), com prazo para desfecho até o dia 15 de dezembro. Caso as negociações sejam concluídas de forma positiva, o anúncio oficial ocorrerá em janeiro.

Os rumores sobre o evento ganharam força após o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), publicar no X (antigo Twitter) um vídeo de Lady Gaga cantando "Shallow", acompanhado da legenda: "'Todo mundo no Rio!' Entendedores entenderão! Sinais!". Além disso, o hotel Copacabana Palace bloqueou reservas em períodos estratégicos de maio e junho, o que coincide com a possível data do show.