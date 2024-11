Retrospectiva 2024: YouTube Music libera seu Recap; veja como fazer

São necessárias pelo menos 10 horas de música durante o ano receber a Recap. Crédito: Divulgação/YouTube

Semelhante às famosas retrospectivas anuais do Spotify, o aplicativo YouTube Music disponibiliza seu retrospecto com os artistas e músicas mais ouvidos no último ano. O chamado "Recap de 2024" traz uma playlist com as músicas que o ouvinte mais escutou durante o ano e ainda um resumo especial que pode ser compartilhado nas redes sociais. Baseado no seu histórico de músicas e podcasts ouvidos nas plataformas do YouTube, sempre que uma nova retrospectiva de ano ou temporada ficar disponível, o Recap é atualizado. Salve suas estatísticas e playlists quando quiser.

Como acessar o Recap 2024? Além da playlist com as músicas que o ouvinte mais escutou, a Recap entrega um resumo especial que pode ser compartilhado nas redes sociais. Crédito: Divulgação/Youtube

A retrospectiva é mostrada ao abrir o aplicativo do YouTube Music como stories em tela cheia e começa com os ritmos mais tocados. Lá, é possível visualizar quantos minutos e quantas músicas foram ouvidas ao longo do ano, as faixas e os artistas preferidos. Ao fim, é apresentado um resumo completo com todas as informações em uma só imagem, propício para ser compartilhado via Instagram, TikTok ou outra rede social. Caso tenha dificuldades para acessar o Recap de 2024, é possível consultar todas as retrospectivas na sequência de acesso: Biblioteca > Foto de perfil > Sua Recap no YouTube Music. Se a novidade não for mostrada mesmo assim, o aplicativo recomenda ser atualizado para sua versão mais recente pela Google Play Store ou pela App Store.