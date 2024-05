Madonna inicia show histórico no Brasil com 'Nothing Really Matters'

A Rainha do Pop Madonna iniciou o último show da turnê celebrativa de 40 anos de carreira com a música 'Nothing Really Matters'; cantora faz show para mais de 1,5 milhão de pessoas

Madonna iniciou seu show histórico no Rio de Janeiro (RJ) com a música "Nothing Really Matters", com a presença de Bob, The Drag Queen. Mais de 1,5 milhão de pessoas acompanham na Praia de Copacabana a última apresentação da turnê celebrativa de 40 anos de carreira da Rainha do Pop.

O show da ‘The Celebration Tour’ é dividido em sete atos e são esperadas 26 músicas no repertório, sendo um passeio pela carreira de Madonna. Clássicos como "Holiday" e "Like a Prayer" estão cotados para o setlist da apresentação.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A apresentação começou depois de quase uma hora de atraso. Depois de 80 apresentações na Europa e na América do Norte, o show no Rio é a chave de ouro de uma turnê que se tornou ainda mais significativa depois de uma grave infecção bacteriana no ano passado ter preocupado a cantora.