Linkin Park revela nova vocalista e anuncia shows após 7 anos

Fundada em 1996, na Califórnia, a formação atual do Linkin Park traz Mike Shinoda (vocal), Brad Delson (guitarra), Dave Farrell (baixo) e Joe Hahn (DJ), juntamente com Emily – que integra a banda após a morte de Chester Bennington (1976-2017) – e Colin Brittain como novo baterista, substituindo Rob Bourdon no comando do instrumento.

Retornando oficialmente às atividades após sete anos, os artistas anunciaram a nova formação da banda que traz no vocal a cantora Emily Armstrong (líder da banda Dead Sara).

A banda de rock Linkin Park revelou nesta quinta-feira, 5, grandes novidades para os fãs do grupo estadunidense .

Estreando a turnê “From Zero World Tour” ainda este mês, os artistas já possuem shows marcados nos EUA, Alemanha, Inglaterra, Coreia do Sul e Colômbia .

Até o momento, não há informações sobre apresentações em outros países. A última passagem do Linkin Park no Brasil foi em maio de 2017, durante o Maximus Festival, ocorrido no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Novo álbum do Linkin Park será lançado em novembro

Os fãs do grupo também devem aguardar um novo álbum. Juntamente com o anúncio da turnê, o Linkin Park revelou que irá lançar o disco “From Zero” no dia 15 de novembro.

O primeiro single, intitulado “The Emptiness Machine”, já pode ser ouvido nas plataformas de streaming musicais.