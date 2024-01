Evanescence lança novo clipe com imagens dos shows no Brasil

Novo clipe do Evanescence traz imagens do show da banda no Brasil

Após uma série de shows com a turnê “The Bitter Truth”, o Evanescence lançou um novo videoclipe nesta quarta-feira, 3. Faixa do mais recente álbum, o clipe da canção “Yeah Right” conta com imagens da banda em diversos países pelos quais passaram com a turnê internacional.

Surpreendendo os fãs brasileiros, um dos destaques da produção audiovisual são imagens da passagem do Evanescence em São Paulo. Com cenas aéreas do Allianz Parque e da apresentação na capital paulista, o clipe atualmente possui mais de 450 mil visualizações no canal do Youtube da banda.

“Obrigado Evanescence por esse carinho com os brasileiros”, escreveu um fã nos comentários do clipe. “O maior show solo da história da banda foi em São Paulo e eles colocaram imagens desse show no vídeo. O Brasil ama Evanescence e tô achando que é recíproco!”, afirmou outra.