'APT': entenda o jogo que inspirou hit de Rosé e Bruno Mars

Inspirado em um drinking game popular na Coreia do Sul, o single "APT.", parceria entre Rosé e Bruno Mars, está em segundo lugar no Spotify Global

"APT é, na verdade, meu jogo de bebida coreano favorito, que eu jogo com meus amigos em casa. É tão simples, coloca um sorriso no seu rosto e quebra o gelo em qualquer festa", declarou Rosé em entrevista à Vogue .

O novo dueto de Bruno Mars com Rosé, cantora sul-coreana integrante do grupo Blackpink , foi lançado no dia 18 de outubro. Com menos de um mês de lançamento, a canção já está no topo do Spotify Global, com quase 10 milhões de streams diários, sendo considerado o novo hit do momento . No YouTube, o vídeo já ultrapassou 267 milhões de visualizações.

A música começa com uma frase usada no país para indicar uma tradição em que os perdedores escolhem o próximo jogo, que em tradução livre seria "O jogo aleatório preferido da Chaeyoung", citando o nome de nascimento de Rosé. Após a saudação, o nome do jogo se repete, numa espécie de prenúncio de que o jogo e a música irão começar.

"APT.", além de promover um aspecto da cultura popular sul-coreana, colocou Bruno Mars com duas colaborações no topo das paradas: "APT.", com Rosé, e "Die With a Smile", com Lady Gaga, que nesta semana, subiu para o primeiro lugar do Spotify Global.

Já Rosé, conquistou sua primeira entrada no chart como solista, sem ser como membro do grupo Blackpink. A cantora se prepara para lançar seu primeiro álbum solo, "Rosie", no dia 6 de dezembro.