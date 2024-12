Spotify: funk supera sertanejo e é o ritmo mais ouvido no Brasil

Artista Mais Escutado no Brasil em 2024 foi a dupla sertaneja Henrique & Juliano; porém, o ritmo foi superado pelo funk que dominou a categoria

Dentro os nomes já esperados no Top internacional: Taylor Swift, Sabrina Carpenter e Billie Eilish se destacaram nas categorias de Artista, Música e Álbum Mais Escutado, respectivamente.

O ano de 2024 está chegando ao fim e uma das retrospectivas mais aguardadas já pode ser conferida. Divulgado nesta quarta-feira, 4, o Spotify Wrapped 2024 revelou as canções e artistas mais escutados em todo o mundo.

No âmbito nacional, os ouvintes brasileiros evidenciaram o funk e o sertanejo, que compartilharam o topo das paradas musicais no País.

Na categoria de Artista Mais Escutado, o primeiro lugar ficou com a dupla Henrique & Juliano. O ritmo sertanejo, no entanto, foi ofuscado pelo funk com MC Ryan SP, MC IG e MC PH na 2ª, 4ª e 5ª posição, respectivamente.

Nas Músicas Mais Escutadas em 2024, “The Box Medley Funk 2”, por The Box, MC Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha e DJ Oreia conquistou o primeiro lugar. Na sequência, “Barulho do Foguete”, dos sertanejos Zé Neto & Cristiano ocupa a 2ª colocação.