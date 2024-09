The Cure lança o single "Alone" e revela data de seu novo álbum

Com quase sete minutos de duração, "Alone" é o single de "Songs Of A Lost World", álbum inédito da banda britânica The Cure

Depois de 16 anos de hiato fonográfico, a banda britânica The Cure lançou a canção “Alone”, seguida da notícia de que o novo álbum da banda, “Songs of a Lost World”, será lançado em 1º de novembro. “Alone”, na verdade, não é uma surpresa para os fãs. Essa canção foi a abertura do Primavera Sound de 2023, em São Paulo, onde aconteceu o anúncio de outras duas canções como parte do futuro álbum. A nova faixa também fez parte do setlist da turnê “Shows Of A Lost World”.

A revista de música do Reino Unido, “NME” descreveu a canção como “épica e emocionante”. O jornal The Guardian a classificou como quatro em um máximo de cinco estrelas e descreveu como “algo majestosamente envolto de sofrimento e desespero”.

A frase “this is the end of every song that we sing” ("Esse é o fim de todas as canções que nós cantamos"), na música “Alone”, traz o sentimento de uma solidão desoladora e uma sonoridade sombria, influência do gênero rock gótico. Robert Smith, porém, não considera The Cure como uma banda gótica. “Eu não vejo o The Cure como uma banda gótica. Nunca vi. Eu cresci em um mundo onde ainda não existia o gótico como conhecemos e amamos. E eu fui parte daquela subcultura porque ia ao Batcave (clube noturno de Londres, considerado o berço da subcultura gótica) com Severin (baixista da banda de rock Siouxsie and the Banshees)”, afirmou o vocalista, guitarrista e compositor em uma entrevista à revista britânica Time Out.