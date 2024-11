Arena Castelão fica lotada para show de Caetano e Bethânia e celebração da MPB

Dupla de irmãos baianos chega à capital cearense e é assistido por público de todas as idades

A noite deste sábado, 16, em Fortaleza, foi marcada por um dos eventos mais aguardados pelos amantes da música brasileira. Trazendo a turnê "Caetano&Bethania", os irmãos baianos chegam à capital cearense com o show aguardado por muitos. Em uma Arena Castelão lotada, público de todas as idades preencheu todos os setores do estádio, dando a certeza de que Fortaleza anseia e é capaz de receber shows e eventos, nacionais e internacionais, de grande porte.

"Eu diria que vai ser surreal. Pelo que me falaram é uma experiência que você não consegue viver sem, você que admira Caetano e Bethânia, que admira a MPB, não dá para passar sem viver um momento como esse", detalhou Samuel Dantas, enquanto aguardava o início da apresentação da dupla.