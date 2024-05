Ana Hickmann

Ana Hickmann iniciou na carreira do entretenimento como modelo aos 15 anos de idade. No ramo, chegou a ser listada como uma das 10 mulheres mais bonitas do mundo pela GQ Itália. Em 2004, iniciou a carreira na televisão como colunista e repórter da Record. Em 2005 assumiu a apresentação do programa de variedades "Tudo é Possível". Reconhecida em todo território nacional, Ana construiu sua carreira como empresária e possui produtos diversos – desde óculos, calçados, bolsas, perfumes e linhas de roupas – com seu nome.