Ana Hickmann entrega filho para passar férias com o pai

A criança foi entregue ao avô paterno conforme definido pela Justiça e passará as férias com o pai até o dia 17 de janeiro

O fato acontece depois da apresentadora ser acusada de alienação parental pelo empresário. Do qual ela nega e afirma que nunca houve qualquer tentativa de sua parte em mudar as datas e que o ex-marido agiu de "má fé" ao acusá-la.

"Registros do dia 03 de janeiro mostram Gustavo Henrique Correa, avô paterno de Alexandre Hickmann Correa, buscando o neto às 18h para realizar o encontro semanal com Alexandre Correa, acordado entre os advogados de ambas as partes", esclarece.

E ainda detalha que o horário de recolhimento do filho para início das férias com o pai foi transferido para o dia 9 com aprovação de Diva Carla Bueno Nogueira, advogada de Correa, comprovando que não houve tentativa de nova alteração.

“Lamentamos a forma com que o genitor usa de abuso psicológico e chantagem emocional para obter benefícios próprios, desprezando o bem-estar do filho, que vem demonstrando tristeza e desconforto em diversas situações”, declara a apresentadora em texto enviado por sua equipe.

Por fim, ressalta que as férias do filho com Alexandre teve início nesta terça, 9, conforme alinhada entre ambas as partes e está sendo cumprida rigorosamente, assim como as visitas relacionadas abaixo.

Caso Ana Hickmann: agressão e pedido de divórcio

Ana Hickmann decidiu pedir divórcio do marido, Alexandre Corrêa, após ter sofrido agressão física em novembro do ano passado.