Ana Hickmann e Edu Guedes: apresentadora revela detalhes do namoro

Ana Hickmann e Edu Guedes respondem perguntas de seguidores sobre o relacionamento dos dois em novo vídeo do canal da apresentadora Crédito: Reprodução/Youtube - Canal Ana Hickmann

A apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos de idade, fez um vídeo ao lado de seu namorado, o chef de cozinha e apresentador Edu Guedes, de 49 anos de idade, respondendo perguntas de internautas sobre o relacionamento dos dois. O conteúdo foi ao ar nessa quinta-feira, 11, e já conta com mais de 650 mil visualizações. No vídeo, o casal responde questionamentos sobre a intimidade dos dois, quando foi o primeiro encontro, quem tomou a iniciativa e entre outras dúvidas dos seguidores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine CONFIRA o vídeo direto do YouTube

Ana Hickmann e Edu Guedes: “Sim, eu fiquei com medo” A ex-modelo afirma no vídeo que teve receio de se envolver Guedes por medo de prejudicar o namorado. “Sim, eu fiquei com medo” , revela a loira. “O sentimento foi crescendo e eu fui me preocupando com relação o que poderiam fazer contra ele, e não só em relação ao julgamento, mas ao bem-estar dele”, continuou. “Você vem enfrentando situações bem delicadas por mim e pelo meu filho”, disse se direcionando ao namorado.

A apresentadora disse até que pediu para que ela e Guedes continuassem apenas amigos, pois tinha medo dos problemas dela também atingissem o até então, amigo de longas datas. “Eu perguntei lá atrás, você tem certeza? Você não precisa passar por isso, são problemas que eu carrego”. No entanto, o apresentador disse que mesmo assim escolheu ficar com Hickmann. "Eu escolhi isso". Edu Guedes elogia Ana Hickmann após festa de enteado; CONFIRA Ana Hickmann disse que acha boatos de traição “inadmissível” Desde que assumiram o relacionamento, surgiram boatos de que a apresentadora teria traído seu ex-marido com o chef e ela respondeu prontamente que a teoria era absurda. “Não, eu nunca traí ninguém. Acho inadmissível”. Edu também destaca que sempre respeitou as mulheres com quem se relacionou.

Ana Hickmann: Quem teve a iniciativa do primeiro beijo? Na conversa, o casal conta que começou a conversar no início de dezembro, mas só foi sair para um encontro no dia 18 do mês, a pedido do chef de cozinha. “Nossa, você sabe que quase eu não fui a esse jantar? Não falei mesmo, porque estávamos eu, minha irmã, equipe de advogados no escritório, desmontando uma série de coisas, e eu quase não fui. Mas aí, eu falei: ‘Quer saber de uma coisa? Tô precisando dar risada, quero rever os amigos, quero começar a fazer tudo diferente’. E fui”, revela Hickmann. “Quem tomou a iniciativa de fazer o primeiro convite foi ele, ele venceu pela insistência, mas quem teve a iniciativa do primeiro beijo, foi eu”, afirmou ela.