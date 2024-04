Edu Guedes elogia Ana Hickmann após festa de enteado

O apresentador Edu Guedes, de 49 anos, usou as suas redes sociais para se declarar para a apresentadora Ana Hickmann, em uma postagem dela com o filho Alexandre.

Na foto, Hickmann parabeniza o seu herdeiro pelos 10 anos de idade, fruto do seu antigo relacionamento com Alexandre Corrêa. A comemoração do aniversário de Alezinho, apelido de seu filho, foi feita no último sábado, 16, e contou com a presença de Edu.