Edu Guedes: Ana Hickmann nega relacionamento com apresentador

Os rumores entre Hickmann e Guedes começaram quando ambos foram vistos em um resort no final do ano, mas representantes da apresentadora negam relação

Outra publicação que alimentou os rumores aconteceu no final do ano, quando os dois se encontraram em um resort. A informação foi compartilhada por Leo Dias.

As informações de um novo casal circularam pelo canal do YouTube do jornalista Ricardo Feltrin. Na gravação, o profissional afirmou que Hickmann já havia apresentado o antigo colega para amigos e sua família.

Os boatos de um relacionamento entre Ana Hickmann e Edu Guedes foram desmentidos nesta segunda-feira, 15, pela assessoria da apresentadora. Ambos trabalharam juntos no programa “Hoje em Dia” da Record, entre 2005 e 2009.

Edu Guedes: veja resposta de assessoria da apresentadora

“Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência”, relatou representante de Ana em nota ao Gshow.

A apresentadora compartilhou cliques da viagem com a família em resort em Atibaia, município de São Paulo, posando ao lado da irmã.

Ana Hickmann: apresentadora sofreu agressões do ex-marido



A apresentadora Ana Hickmann relatou em entrevista um episódio de agressão sofrido no dia 11 de novembro de 2023. A ação foi perpetrada pelo então marido, Alexandre Correa, após conflito verbal.

Ao programa “Domingo Espetacular”, Hickmann confirmou ter sofrido outros abusos psicológicos e que a situação financeira foi um dos motivos para a briga com o ex-companheiro.