Laudo de Ana Hickmann diz que Alexandre Correa transferiu R$ 41 mi para contas privadas

Os extratos da empresa no banco Itaú de 2018 a 2022 foram analisados pela perícia e foram registradas 1.423 transferências eletrônicas realizadas através do internet banking da instituição financeira.

"Além do endividamento bancário e do alto custo gerado à empresa nas operações financeiras realizadas, observa-se também a falta de recolhimento de impostos, inclusive de parcelas que já estavam negociadas", diz o documento.

De acordo com a perícia, as transferências para as contas particulares de Alexandre Correa foram realizadas “de forma completamente em desacordo com as práticas contábeis usuais".

Hickmann Serviços: R$ 4,9 milhões em mais de 30 notas fiscais falsas



A auditoria afirma que havia uma prática de emissão de notas fiscais de vendas que não existiam na Hickmann Serviços nos anos de 2022 e 2023. Um montante que seria antecipação de lucro foi posteriormente modificado na contabilidade para "duplicatas a receber".