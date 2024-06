"Não paga nada e não visita o filho como deveria", diz Ana Hickmann sobre Alexandre Correa

Apresentadora desabafou por meio do stories no Instagram após o ex-marido reclamar publicamente dela na plataforma

A apresentadora, empresária e ex-modelo brasileira Ana Hickmann, por meio de seu perfil na rede social Instagram, publicou um stories desabafando sobre a dificuldade de comunicação entre seu filho, Alezinho, de 10 anos, e o ex-marido Alexandre Correa. Os dois brigam pela guarda do filho depois que ela o denunciou por agressão e violência doméstica em novembro do ano passado.

Ana Hickmann relatou que Alexandre não visita o filho e não mantém uma boa comunicação com a criança. "Se você é pai, quer falar com seu filho por WhatsApp, basta presenteá-lo com um telefone celular novo. Ou tenha educação e aguarde o conserto do aparelho que a mãe comprou."

A empresária continuou a reclamação: "Contato por telefone provisório com chip e ligação à vontade é COMUNICAÇÃO! Fica a dica para quem não paga NADA e não visita o filho como deveria".