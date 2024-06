Ana Hickmann e Edu Guedes se mudam para nova casa; confira

Juntos oficialmente desde março deste ano, os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes decidiram morar juntos em nova casa

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes estão em uma nova fase do relacionamento. Cerca de três meses após confirmarem o namoro, o casal decidiu ir morar junto.

“Sejam muito bem-vindos à nossa futura casa. Em breve, ela estará cheia de amor, de histórias e criaremos juntos memórias para uma vida toda”, escreveu o chef de cozinha na legenda da publicação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Compartilhando um vídeo nesta segunda-feira, 10, em seu perfil no Instagram, Edu Guedes apresenta, junto com Ana, os espaços da mansão. “Não vejo a hora de ver todos os ambientes prontos. Estamos realizando um sonho”, acrescentou.