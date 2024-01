Filho de Ana Hickmann volta das férias com o pai Alexandre Correa

Filho de Ana Hickmann volta das férias com o pai Crédito: Reprodução/Instagram

Após discussões e até pedido de prisão contra Ana Hickmann, o filho da apresentadora retornou das férias com o pai Alexandre Correa nesta quinta-feira, 16. O ex-casal havia feito um um acordo para que Alezinho pudesse passar alguns dias com a guarda do progenitor. Desde o dia 9 de janeiro, Ana entregou o filho Alezinho ao ex-marido, conforme havia acordado com Alexandre. O prazo com o pai seria de sete dias. "Tínhamos divulgado o dia 17 como data final, mas pelas contas, os 7 dias de férias terminavam no dia 16", explicou a assessora da apresentadora à revista Marie Claire. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA TAMBÉM | Marido de Ana Hickmann desiste da guarda do filho, afirma advogado



Ana Hickmann entrega filho para passar férias com o pai Nesta terça, 9 de janeiro, Ana Hickmann comunicou que seu filho foi entregue ao pai, Alexandre Corrêa, para passar as férias até o dia 17 de janeiro, conforme foi definido pela Justiça. O fato acontece depois da apresentadora ser acusada de alienação parental pelo empresário. Do qual ela nega e afirma que nunca houve qualquer tentativa de sua parte em mudar as datas e que o ex-marido agiu de "má fé" ao acusá-la. Em nota enviada à Marie Claire, a apresentadora comentou o caso e disse que as datas em que seu filho passaria como pai já haviam sido estabelecidas antes de qualquer ameaça. "Registros do dia 03 de janeiro mostram Gustavo Henrique Correa, avô paterno de Alexandre Hickmann Correa, buscando o neto às 18h para realizar o encontro semanal com Alexandre Correa, acordado entre os advogados de ambas as partes", esclarece. LEIA TAMBÉM | Cachorro que defendeu Ana Hickmann de agressão foi resgatado pela apresentadora E ainda detalha que o horário de recolhimento do filho para início das férias com o pai foi transferido para o dia 9 com aprovação de Diva Carla Bueno Nogueira, advogada de Correa, comprovando que não houve tentativa de nova alteração.



“Lamentamos a forma com que o genitor usa de abuso psicológico e chantagem emocional para obter benefícios próprios, desprezando o bem-estar do filho, que vem demonstrando tristeza e desconforto em diversas situações”, declara a apresentadora em texto enviado por sua equipe. Por fim, ressalta que as férias do filho com Alexandre teve início nesta terça, 9, conforme alinhada entre ambas as partes e está sendo cumprida rigorosamente, assim como as visitas relacionadas abaixo. Caso Ana Hickmann: agressão e pedido de divórcio Ana Hickmann decidiu pedir divórcio do marido, Alexandre Corrêa, após ter sofrido agressão física em novembro do ano passado.

Também solicitou o divórcio com base na Lei Maria da Penha, que protege mulheres vítimas de violência doméstica, no entanto, a juíza que analisou o caso negou que o divórcio fosse feito com base na lei. Para a juíza Andrea Ribeiro Borges, da Vara de Violência Doméstica, é "imprescindível" que o caso seja fundamentado na prática da violência doméstica, segundo informações O Globo. Ana também baseou o pedido na quebra de confiança sobre a administração de empreendimentos e bens do casal. Ainda no ano passado, em dezembro, Alexandre Corrêa abriu mão da guarda do filho, querendo apenas o direito de regulação de visitas. (Colaborou Carolina Passos)