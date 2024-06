Edu Guedes pede Ana Hickmann em casamento durante viagem a Lisboa

Noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes acontece 3 meses após revelação de namoro; pedido de casamento aconteceu durante viagem a Lisboa, em Portugal

Ana Hickmann e Edu Guedes estão noivos. A atualização no status de relacionamento do casal de apresentadores foi confirmada nesta quinta-feira, 27, pela assessoria de imprensa da apresentadora à imprensa.

Viajando por Portugal desde o início da semana, Ana e Edu estavam em Lisboa quando o pedido aconteceu.

De acordo com o portal Quem, Edu Guedes preparou toda a surpresa e fez o pedido durante o jantar em um restaurante de luxo na capital portuguesa.