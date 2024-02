Edu Guedes processa ex-marido de Ana Hickmann por difamação

Edu Guedes entrou com um processo contra o ex-marido de Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa, por difamação

A informação sobre o processo foi dada pelo jornalista Leo Dias e confirmado à revista Quem por Edu, que disse que “a informação estava correta”, mas não entrou em detalhes. O também apresentador já havia negado o caso ao veículo e garantiu que eles eram apenas amigos .

Edu Guedes registrou uma queixa-crime contra Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann , por difamação. O empresário havia acusado o chef de cozinha de manter uma relação extraconjugal com a apresentadora, o que eles negam.

Um áudio de Alexandre foi encaminhado por seu advogado, Enio Martins Murad, comentando sobre a ação protocolada. Ele reafirmou que acreditava que havia uma “anterioridade nessa relação”.

“Ana e Edu Guedes já se relacionam há algum tempo por uma série de fatores que me dão indicativos claros disso e não retiro o que eu disse, gostem eles ou não”, sustentou.

A informação do suposto relacionamento entre os apresentadores veio a público pelo canal no YouTube do colunista Ricardo Feltrin. Após o ocorrido, a assessoria de Ana se pronunciou, alegando que os rumores eram falsos.