Ana Hickmann chora ao falar de palestra no Cariri: 'Fiquei arrepiada'

"Há muito tempo não ficava desse jeito com um evento", disse Ana Hickmann após palestra no Cariri Crédito: Reprodução/YouTube

A apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, se emocionou após participar de palestra realizada no Centro de Convenções do Cariri, no Crato. 2 mil mulheres assistiram ao evento, realizado por um escritório de advocacia local no último dia 9 de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Ana afirmou, em meio a lágrimas, que "ficou arrepiada" com o "jeito que foi abraçada" e "o que escutou" do público. "Eu não pensei que atitudes pessoais minhas pudessem impactar tanto a vida de outras mulheres", narrou.