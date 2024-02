Alexandre Correa denuncia ter sido coagido por Ana Hickmann e Edu Guedes

O advogado de Alexandre alega que uma simples entrega do seu filho até a mãe levou Ana e Edu a acusarem o empresário de quebrar a medida protetiva; entenda

Segundo a coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles, que entrou em contato com o empresário de Alexandre Correa, Ana Hickmann e Edu Guedes teriam coagido o empresário quando ele estava entregando o filho do casal, Alezinho, para a apresentadora.

Foi relatado que após o avô do menino, Gustavo Correa, entregar seu neto na portaria do condomínio em que Ana reside, ela e Edu Guedes teriam passado próximo ao carro de Alexandre, onde ele estava aguardando seu pai, e o acusaram de quebrar a medida protetiva de distância.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp