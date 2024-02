Ana Hickmann aciona polícia após citar intimidação de ex-marido

Ana Hickmann acionou polícia após notar que ex-marido passou mais de 45 minutos em sua entrada, de braços cruzados Crédito: Reprodução/Instagram

A assessoria de Ana Hickmann compartilhou nota sobre um suposto episódio de intimidação realizado pelo ex-marido da apresentadora, Alexandre Correa, na terça-feira, 13, após finalizar encontro com o filho do casal. Conforme as informações dos representantes, o antigo companheiro “permaneceu por mais de 45 minutos em frente ao condomínio”. Ao sair de casa, Hickmann se deparou com Alexandre no local, “de braços cruzados e olhar intimidador”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A apresentadora registrou queixa contra o ex por intimidação e chegou a se manifestar nas redes sociais quando o comunicado do ocorrido foi apresentado.

“Enfrentar, persistir e acreditar... Toda manhã eu agradeço por estar aqui e por poder lutar pelo que eu acredito, pela minha felicidade”, destacou. Ana Hickmann: VEJA a linha do tempo completa sobre o caso Ana Hickmann aciona polícia: defesa de Alexandre nega intimidação A defesa de Alexandre Correa afirma que o ex-marido ficou a 1.000 metros da casa de Ana Hickmann, na porta do condomínio. “A (medida) protetiva é 500 metros”, adiciona. Nas descrições feitas pelo advogado de Correa, Enio Murad, para os veículos de comunicação Gshow e Metrópoles, Ana Hickmann, ao lado de Edu Guedes, teria entrado no carro e seguido até a portaria de seu condomínio para intimidar o ex-companheiro. Ana Hickmann aciona polícia: entenda início do caso O relato de Ana Hickmann sobre um episódio de agressão foi apresentado com exclusividade ao programa “Domingo Espetacular” da Record, com Carolina Ferraz. A gravação foi ao ar no domingo, 26 de novembro de 2023. “Fiquei com medo dele, muito medo. Ele veio para cima de mim, não me soltava, prendeu a porta no meu braço”, enfatizou sobre o ocorrido no dia 11 de novembro.

