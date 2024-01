Ex-marido de Ana Hickmann pede prisão da apresentadora em até 24h Crédito: Reprodução/Instagram @ahickmann

Ana Hickmann foi citada em um processo do ex-marido, Alexandre Correa, que entrou com um pedido de prisão preventiva contra a apresentadora por supostamente não ter entregue o filho do casal, Alezinho, aos avós paternos, que o buscavam para passar as férias com o pai no último dezembro. A acusação de Alexandre, feita nessa quarta-feira, 3, pede que Ana seja detida em até 24 horas pelo crime de alienação parental, definida como um tipo de interferência psicológica em um menor de idade promovida por quem detenha a sua guarda ou por alguém de relação familiar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine RELACIONADO |

Caso Ana Hickmann: Juiz nega pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha A apresentadora Ana Hickmann solicitou o divórcio com base na Lei Maria da Penha, que protege mulheres vítimas de violência doméstica, após ter sido agredida pelo marido, Alexandre Correa. No entanto, a juíza que analisou o caso negou que o divórcio tramite com base na lei. Para o juíza Andrea Ribeiro Borges, da Vara de Violência Doméstica, é "imprescindível" que o caso seja fundamentado na prática da violência doméstica, segundo informações O Globo. Ana também baseou o pedido na quebra de confiança sobre a administração de empreendimentos e bens do casal. Por isso, ela entendeu que a violência doméstica agrava a necessidade do divórcio, mas que a ação era previsível em virtude de outros fatores. O caso agora segue para a Vara da Família e Sucessões. (Colaborou Líllian Santos)