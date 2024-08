Propostas, defesas de gestão e embates: veja os pontos dos debates O POVO no Crajubar

DEBATE em Juazeiro encerrou série de encontros entre candidatos no Cariri Crédito: JORGE VITOR / ESPECIAL PARA O POVO

Barbalha: acusações e críticas pessoais

Foto: JORGE VITOR/ESPECIAL PARA O POVO JUAZEIRO DONORTE-CE, BRASIL, 20-08-2024: Debate com os candidatos À prefeito de Barbalha Antônio Neto Sampaio (PSDB-CE) e Guilherme Saraiva (PT_CE) na sede da rádio O Povo CBN Cariri em Juazeiro do Norte. (Foto: Jorge Vitor/Especial para O Povo) No debate de Barbalha, distante 548,30 km de Fortaleza, Antônio Neto (PSDB) e o atual prefeito Guilherme Saraiva (PT) começaram o debate em tom cordial, mas esquentaram o encontro com acusações pessoais. Por um lado, o candidato tucano criticou o prefeito sobre temas como saúde, educação e emprego. O petista rebateu com números da gestão e usando como trunfo o alinhamento com o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), cujo berço político é Barbalha, e o presidente Lula (PT).



Guilherme também acusou o seu adversário de aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados locais. Antônio devolveu a fala no final afirmando que Saraiva é um "bolsonarista camuflado" e só está no PT para poder ser reeleito. O tucano também saiu em defesa dos ex-prefeitos Rommel Feijó e Argemiro Sampaio, que, segundo ele, sofrem perseguição do governismo no município.

No Crato, localizado a 538,53 km de distância de Fortaleza, a dinâmica foi diferente. O encontro teve menos de trocação de farpas e foi mais propositivo. Participaram do debate os candidatos André Barreto (PT), atual vice-prefeito, Dr. Aloísio (União Brasil) e Lucas Brasil (PSDB), vereador e sobrinho do prefeito Zé Ailton (PT).