Fernando Santana critica Glêdson por falta de parcerias: 'Expulsou aliados' e 'isolou Juazeiro'

"Sem sombra de dúvidas, o setor da indústria de Juazeiro de Norte, assim como do resto do Estado do Ceará, e porque não dizer do Brasil, vem passando por grandes dificuldades diante da falta de investimentos conjuntos que precisam ser realizados pelo governo federal e governo do estado", disse Glêdson.

Santana aproveitou para alfinetar o concorrente. “A fala do candidato nessa resposta me fez uma reflexão. Ele falou que a falta de parceria do governo federal e do estadual com o Município atrapalhou no ritmo que a Prefeitura tem que dar nesse crescimento e é por isso que eu sou candidato”, inciou. Em seguida, mencionou a parceria estabelecida pelo os apoios do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro Camilo Santana (Educação) e o governador Elmano de Freitas (PT).

“Como deputado estadual, já fiz muito, já tenho experiência, mas agora são com as parceiras, de Lula presidente, de Camilo lá no Senado e lá no Ministério da Educação (MEC). Na parceria com o presidente Lula e do governador Elmano que a gente pode ter um prefeito aqui parceiro deles para fazer com que essa cidade tenha ritmo, que a prefeitura acompanhe o crescimento do comércio, do serviço”, completou Fernando.