Glêdson Bezerra e Fernando Santana repercutem resultado da pesquisa Atlas em Juazeiro

Atual prefeito disse estar alegre com resultado, mas pregou cautela; Segundo colocado na pesquisa, Santana tratou resultado com naturalidade e reforçou que trabalho da campanha está começando

Parte dos candidatos a prefeito de Juazeiro do Norte comentou a pesquisa AtlasIntel, contratada e divulgada pela rádio O POVO CBN Cariri, que mostrou o atual prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) liderando a corrida eleitoral, com 54,3% das intenções de voto. Ele é seguido por Fernando Santana (PT), com 38,1% da preferência do eleitorado, e por Sued Carvalho (UP), com 2,6%.



Glêdson afirmou estar alegre com o resultado do levantamento. "Mostra a gente com 16 pontos à frente do principal concorrente. Começar a campanha dessa maneira é bom, dá força para a militância. Mas temos que ter humildade, pé no chão. A responsabilidade só aumenta. Sou movido por reconhecimento e quando recebo esse calor humano, me sinto ainda mais inspirado para trabalhar", comentou.