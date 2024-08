Barbalha: Perdeu o debate? Confira pontos do confronto entre candidatos

Antonio Neto Sampaio (PSDB) e Guilherme Saraiva (PT) participaram do debate do O POVO para a prefeitura de Barbalha Crédito: Jorge Vitor/especial para O POVO

Ele também criticou seu adversário por integrar o grupo de oposição que conta com os ex-prefeitos Rommel Feijó e Argemiro Sampaio, este último, que foi derrotado por Guilherme na eleição passada. O tucano, por sua vez, criticava que o petista recebe os recursos, inicia obras, mas não finaliza, citando as intervenções no mercado municipal. Gestão de resíduos sólidos A primeira pergunta foi formulada pela produção e tratou da gestão de resíduos sólidos pelo Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Cariri (Comares), empresa que venceu a licitação. Barbalha se tornou a primeira cidade do Cariri cearense a desativar o lixão a céu aberto. O prefeito defendeu que o Município precisava de adequar diante de demanda de lei federal e, com a decisão de passar a responsabilidade para o consórcio, é possível respeitar o meio ambiente e a população. “Eles têm o poder de deliberar sobre as ações que fazem sobre os resíduos sólidos. E Barbalha está inclusa nesse projeto de resíduos sólidos”, disse Saraiva.

O tucano defendeu que é preciso a destinação correta dos materiais, mas discordou da forma como acontece atualmente. “Discordamos das medidas que tem nesses artigos do Consócio Municipal, no qual cobra da população barbalhense um imposto que é chamado de Taxa do Lixo”, afirmou. Segundo ele, caso eleito, ele irá discutir para que a população deixe de pagar o imposto já que, em sua visão, a Prefeitura consegue arcar com os custos. Pergunta livre: via asfaltada, apoio e recursos do governo Foi então a vez de o tucano de fazer a primeira pergunta livre. Ele perguntou sobre vias asfaltadas na gestão do prefeito que teria sido feitas em uma região particular. O prefeito lamentou que o debate seria “de acusação” e não para discutir propostas. Ele iniciou para falar sobre ações de desenvolvimento de emprego e renda e alfinetou a gestão anterior. “Nossa preocupação é com as pessoas, nosso governo é voltado em cuidar das pessoas. Hoje Barbalha é muito vista pela quantidade de obras no Município, pelos investimentos que são frutos da parceria do Governo do Estado e do Governo Federal, que só o Município de Barbalha tem e quem ganha é a cidade”, ressaltou.

Sampaio insistiu na pergunta anterior e acusou o prefeito de ter alocado verbas municipais na execução de oito quilômetros de vias de mão dupla em um loteamento para participar. O petista respondeu: “Acho que o candidato morou muito tempo fora de Barbalha e não tem conhecido dos fatos. Esse não é recurso do Município, é do Governo do Estado e, segundo, que lá não é propriedade de uma pessoa, lá são bairros que são beneficiados”, justificou e mencionou que a cidade virou um “canteiro de obras” por causa do alinhamento com os governos petistas. Segunda pergunta livre: Suas, precatório e servidores Foi a vez de o prefeito perguntar e ele questionou sobre a posição do adversário sobre o Suas, sigla para Sistema Único de Assistência Social. O tucano rebateu não ter saído de Barbalha, como acusado no bloco passado, e disse: “Você se calou, falou outras coisas, deslizou e não respondeu”.

O tucano disse não ver avanços com a gestão de Sampaio. “Barbalha está sendo maltratada, os servidores públicos municipais estão cada vez mais diminuídos e achados seus recebimentos salariais”. Ele afirmou que o bloco está na disputa para fazer a mudança e vai contar com professores e servidores públicos. O prefeito acusou o grupo do tucano, em menção aos ex-prefeitos e a Bolsonaro, de não ter pago os precatórios dos professores. Sampaio questionou o pagamento e os dois divergiram sobre o tema. Terceira pergunta livre: Ficha Limpa

O prefeito voltou a perguntar e, dessa vez, mencionou a gestão passada, para então perguntar se o tucano concordava com a lei da Ficha Limpa. Sampaio disse que concordava e que “lei não se discute” e, por isso, aconteceu uma adequação e o bloco está “satisfeito” de disputar a Prefeitura.