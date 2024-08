Debate Barbalha: prefeito oferece cirurgia de catarata a opositor, que diz não vai esperar tanto

Em um dos blocos do debate entre os candidatos à Prefeitura de Barbalha , realizado nesta terça-feira, 20, pela rádio O POVO CBN Cariri, o médico e prefeito Guilherme Saraiva (PT) ofereceu uma cirurgia de catarata ao adversário Antônio Neto (PSDB). A fala veio após o tucano criticar a saúde do município na atual gestão e pontuar a demanda da população por atendimento médico.

A fala de Saraiva foi feita durante o bloco de perguntas que foi iniciado com o questionamento de Antônio Neto sobre o atual prefeito ter “destinado uma verba extra de R$ 11,2 milhões ao hospital dos familiares”. O tucano ainda perguntou o motivo do prefeito ter “desprestigiado” o Hospital São Vicente de Paulo.

O petista respondeu que um processo judicial está em andamento e o equipamento do município também deverá receber recursos. Em seguida, Saraiva mencionou as ações realizadas durante o mandato, comparando com a gestão anterior.

O atual prefeito ainda destacou o “despreparo” do candidato do PSDB, apontando que o plano de governo do tucano indica o objetivo de zerar a fila de cirurgias no município.