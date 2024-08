Juazeiro: Perdeu o debate? Confira pontos do confronto entre os candidatos

Debate do OPOVO colocou frente a frente ex-aliados o atual prefeito Glêdson Bezerra e o deputado Fernando Santana, que disputam a prefeitura de Juazeiro Crédito: JORGE VITOR / ESPECIAL PARA O POVO

O POVO realizou nesta quinta-feira, 22, debate no município de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri e a 507 quilômetros de Fortaleza. Dois candidatos participaram do debate: o atual prefeito, Glêdson Bezerra (Podemos), que tenta reeleição, e o deputado Fernando Santana (PT), que conta com o apoio da cúpula do PT no Estado e arco de aliança com partidos como PSB, MDB e Republicanos. Já o atual mandatário busca quebrar o histórico da cidade de não reeleger gestores do Poder Executivo municipal. A convenção que confirmou a candidatura foi marcada por um palanque amplo e com ex-adversários que se uniram no campo da oposição ao bloco do governo do Ceará. Ciro Gomes, Roberto Cláudio e André Figueiredo, todos pedetistas, Carmelo Neto (PL) e lideranças do PSDB e do União Brasil estiveram presentes. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na outra ponta, está Santana, cuja companheira de chapa é Maricele Macêdo (MDB), esposa do ex-prefeito Raimundo Macêdo e mãe do deputado Davi de Raimundão (MDB). A atração do grupo do ex-prefeito fortaleceu a campanha do petista e evitou que o palanque fosse dividido. Existe outras duas candidaturas em Juazeiro: Lino Alves (PCO) e Sued Carvalho (UP), cujos partidos não cumprem os critérios para garantir presença em debates. Tom do debate: O confronto abordou diversos temas do Município, como educação, transporte e saúde, mas foi marcado foi alfinetadas e ironias entre os candidatos. Enquanto o petista criticava o prefeito por não ter alinhamento com o Governo do Estado e Federal, o mandatário questionava a influência de Santana dentro da cúpula petista e, diante disso, o que o deputado tinha destinado para Juazeiro. Não houve registros de ofensas pessoais, mas, de um lado, houve acusações da atualização de “dados fantasiosos”, enquanto, de outro, a sugestão foi que o adversário fazia “promessa falaciosa”.

Santana usou a fala para criticar o fato de o prefeito fazer oposição ao Governo do Estado. “A fala do candidato me fez uma reflexão, me fez pensar que a falta da parceria do governo federal, do governo do estado com o município atrapalha no ritmo que a prefeitura tem que dar nesse crescimento”, afirmou. E seguiu, citando parcerias com as gestões petistas. “E é por isso que estou candidato, como deputado estadual já fiz muito, tenho experiência, mas agora são com as parceiras de Lula presidente, Camilo lá no Senado e no Ministério da Educação, na parceria com o governo Lula e do governador Elmano que a gente pode ter um prefeito aqui parceiro deles para fazer com que essa cidade tenha ritmo”. Pergunta livre: Saúde, dados e fantasias Foi a vez do assunto saúde, tema que foi apontado pela população na pesquisa AtlasIntel, contratada pelo O POVO, como o maior problema municipal. Santana alfinetou Glêdson lembrando os dois anos que o gestor foi prefeito sendo Jair Bolsonaro (PL) como presidente. O PL de Bolsonaro apoia Glêdson no pleito.

“Eu não consegui fazer algumas coisas que prometi nesses três anos e oito meses porque eu não faço mágica. E que vocês (aliados de Fernando Santana) me entregaram foi um município com R$ 23 milhões de dívida, até a folha de pagamento com atraso”, acusou. E disse que os apoiadores do petista “fecharam equipamentos de saúde”. “O Hospital Maria Amélia, que o senhor fez questão de conceder uma entrevista que eu ia lá reinaugurar só pra fazer foto, eu reabri”, afirmou. O prefeito citou números e dados sobre a saúde no município, os quais Santana questionou. “Vejam bem os números que o candidato tem apresentado, tem melhorado a vida de vocês?”. E seguiu: “É muito fácil vir para cá apresentar números e a população queixar, a população reclamar, a cidade está em situação de abandono, essa é a realidade de Juazeiro do Norte”. Veio então uma série de ironias da parte do deputado: “Muitas vezes você está falando assim dos dados e dos números e fico a pensar se você está prefeito de outro município, se não da terra criada pelo Padre Cícero. A reclamação é constante da população em todas as áreas, principalmente na saúde, esses dados que você tem apresentado não tem melhorado a vida da população”.

Glêdson não deixou barato e também disparou alfinetadas. “Quando eu escuto o candidato falar isso só constata que ele não tem o conhecimento do que é a cidade de Juazeiro do Norte, tá na cara”, disse. Finalizando: “Sabe o que é que acontece candidato? As pessoas que te apoiam me entregaram tudo isso fechado, não é negócio deu chegar aqui e dizer que não acontece. Vamos dar uma volta comigo”.

Bloco transporte: VaiVem Gledson questionou o fato de o programa VaiVem, que dá passagens de graça para alunos na Região Metropolitana de Fortaleza, não ser também destinado para a região do Cariri. “O senhor é deputado estadual e deveria ter lutado para isso acontecer por ter tanta influência”, disse. O programa é do governo Elmano de Freitas (PT). O petista respondeu então que, se eleito prefeito, o projeto chegaria ao município. “Por causa da parceria que eu tenho com o governador Elmano de Freitas, você como prefeito não lutou para ter isso em Juazeiro, você como prefeito, na verdade, não lutou para acontecer nada de novo. Eu fico pensando às vezes de se você começou a sua gestão ontem, porque você fica dizendo: 'Eu vou fazer'. E os três anos e meio que você não fez?”.