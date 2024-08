Debate Barbalha: prefeito diz que adversário está "cercado de pessoas que não respeitaram a lei"

Em debate entre os candidatos para a prefeitura de Barbalha , realizado pela rádio O POVO CBN Cariri nesta terça-feira, 20, o atual prefeito Guilherme Saraiva (PT) criticou as alianças do candidato Antônio Neto (PSDB) e afirmou que o tucano estaria “cercado de pessoas que não respeitaram a lei”.

Em seguida, o atual prefeito de Barbalha acusou o grupo do adversário de “só aparecer em ano de eleição” e perguntou se o tucano concordava com nomes “ficha suja” influenciando a gestão.

O candidato do PSDB respondeu que as lideranças do Município são perseguidas: “Vocês sabem que as nossas lideranças de Barbalha são perseguidas, porque vocês têm medo de disputar as eleições com eles”, mencionando, em seguida, os ex-prefeitos Rommel Feijó e Argemiro Sampaio, que apoiam o tucano.

Além das críticas em relação a alianças políticas, os candidatos trocaram outras acusações e ataques, em meio à perguntas sobre a educação, saúde e economia do município.