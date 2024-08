Debate Crato: candidatos disputam sobre qual grupo foi responsável de levar a Grendene

Debate com os três candidatos que disputam à Prefeitura do Crato foi realizado nesta quarta-feira, 20, pela rádio O POVO CBN Cariri Crédito: JORGE VITOR/ESPECIAL PARA O POVO

O petista, que é vice do atual prefeito Zé Ailton (PT), mencionou as ações realizadas pela gestão vigente para atrair novos investimentos no município, incluindo a ampliação da fábrica da Grendene. “O que nós temos feito ao longo desses sete anos e meio é trabalhar muito para atrair novos investimentos, novos empreendimentos para o nosso Município. Está aí a nova fábrica da Grendene, que já contratou 680 novos trabalhadores. Essa fábrica já está em funcionamento e, até o próximo ano, deve contratar cerca de 800 novos trabalhadores”, disse. Barreto ainda afirmou que a gestão não criou ainda mais empregos, pois “adversários entraram com ações impedindo a doação de terrenos para a instalação de novos empreendimentos”.

O candidato do PSDB falou sobre incentivo aos pequenos produtores e a criação de um shopping popular. O tucano também destacou a chegada da fábrica no Município e citou o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB). “Investir realmente nas empresas do nosso município, criar um shopping popular no [bairro] Seminário, gerando emprego, principalmente, nesses bairros mais populosos. A única empresa que temos no Seminário é a Grendene, onde foi o senador Tasso Jereissati, o qual eu aqui represento, sou do PSDB [...] Realmente vamos trazer novas oportunidades de geração de emprego para o nosso município”.