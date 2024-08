Crato: Perdeu o debate? Confira pontos do confronto entre os candidatos

Três candidatos disputam no Crato: o atual vice-prefeito, André Barreto (PT), o suplente de deputado Dr. Aloísio (União Brasil) e o sobrinho do atual prefeito, o vereador Lucas Brasil (PSDB)

O POVO realizou nesta quarta-feira, 21, debate no município do Crato, na Região do Cariri e a 538 quilômetros de Fortaleza. Três candidatos participaram do confronto: o atual vice-prefeito André Barreto (PT), indicado pelo prefeito do Crato, José Ailton Brasil, Dr. Aloísio (União Brasil), apoiado pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Lucas Brasil (PSDB), sobrinho do atual prefeito do Crato.

Sobre o assunto Debate Barbalha: prefeito oferece cirurgia de catarata a opositor, que diz não esperar tanto

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

André Barreto tem apoio de Camilo Santana, ministro da Educação, de Elmano de Freitas, governador do estado e de José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados.PSB, PSD, MDB, PP, DC, PMB, PRTB, PRD, PDT, Mobiliza, Podemos, Republicanos e as Federações PT/PCdoB e PV e Psol/Rede também apoiam o candidato.