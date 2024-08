Pago x pagado: entenda confronto gramatical de candidatos no Ceará

Pago x pagado: entenda discussão gramatical entre candidatos no debate à Prefeitura de Juazeiro do Norte Crédito: JORGE VITOR / ESPECIAL PARA O POVO

O debate realizado no município de Juazeiro do Norte, a 507 quilômetros de Fortaleza, na quinta-feira, 22, rendeu discussões entre o atual prefeito, Glêdson Bezerra (Podemos), e o deputado Fernando Santana (PT). O motivo? A conjugação correta do verbo “pagar”. Nas considerações finais do encontro, promovido pela Rádio O POVO CBN Cariri, o atual prefeito afirmou: “E depois de eu ter pagado mais de R$ 180 milhões de dívidas e ter recuperado vários prédios públicos e feito mais de 140 obras, Juazeiro do Norte vai crescer cada vez mais”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes de iniciar as próprias considerações no bloco final, o deputado Fernando Santana decidiu corrigir a frase de Glêdson: “Candidato, não é ter pagado: é ter pago”.

Mas qual a forma correta de conjugar o verbo? Entenda. SAIBA MAIS | Pesquisa Atlas: diretor destaca boa avaliação de Glêdson e votos de eleitores de Lula no prefeito Pago x pagado: Glêdson responde em coletiva de imprensa Em coletiva de imprensa após o debate, Glêdson rebateu o comentário do adversário político e declarou que “se tivesse errado no Português, não teria problema nenhum, porque a linguística permite”.

“Quantas vezes a gente erra? Só que deixa eu dar uma ‘aulinha’ de Português básica para o candidato: os verbos ter e haver exigem o particípio longo. Então é pagado”, completa. Confira o momento a partir do minuto 1:10

Pago x pagado: qual a forma correta? Em abril de 2024, a colunista e doutoranda em Linguística (PPGLin-UFC) Daniela Nogueira já havia abordado as dúvidas relacionadas à temática. “Qual é o certo? Os dois podem ser usados? Existem verbos com apenas um particípio. Existem outros, como esses citados, que têm duplo particípio (um regular e um irregular)”, explicou em sua coluna. Entenda o uso correto a seguir ou acesse a coluna na íntegra: