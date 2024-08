Debate entre candidatos do Crato é propositivo e foge de ataques

O atual vice-prefeito André Barreto (PT) prometeu acabar com a Taxa do Lixo para domicílios. Os oposicionistas Dr. Aloísio (União) e Lucas Brasil (PSDB) criticaram a gestão, mas sem ofensas pessoais

O POVO promoveu nessa quarta-feira, 21, o debate entre os candidatos à Prefeitura do Crato, município distante 538,53 km de Fortaleza. André Barreto (PT), Dr. Aloísio (União Brasil) e Lucas Brasil (PSDB) participaram do encontro que teve transmissão da Rádio O POVO CBN Cariri e do Youtube do O POVO. Este foi o segundo da série de encontros realizados no Crajubar. Na terça-feira foi realizado o de Barbalha e nesta quinta-feira será a vez de Juazeiro do Norte.



Diferentemente do debate de Barbalha, marcado por acusações entre os adversários e troca de ataques, os candidatos do Crato evitaram um confronto pessoal e seguiram uma linha mais propositiva e sem embates diretos. O evento foi realizado no Edifício Pátio Cariri, mesmo prédio onde está o estúdio da Rádio O POVO CBN Cariri, e teve o jornalista Luciano Cesário como mediador.

No primeiro bloco com perguntas foram voltadas à geração de emprego, Dr. Aloísio criticou a atual gestão, do prefeito Zé Ailton (PT), pelas altas taxas “de água, de esgoto” e prometeu voltar à Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato (Saac) e cobrar a Ambiental Crato.