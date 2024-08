Pesquisa Atlas Juazeiro: como está imagem de Glêdson, Fernando Santana e Sued perante eleitor

Candidatos a prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra e Fernando Santana Crédito: Reproduções/Instagram Glêdson Bezerra e Fernando Santana

Candidato à reeleição, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), tem 58% de imagem positiva para o eleitorado da cidade. Fernando Santana (PT), desafiante que concorre à sucessão do gestor, apresenta 40% de imagem considerada positiva. Sued Carvalho (UP), também no pleito, detém 8%. Os dados constam da pesquisa AtlasIntel, contratada e divulgada pelo Grupo de Comunicação O POVO. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O campo da sondagem foi de 13 a 18 de agosto, compreendendo 800 respondentes. O nível de confiança é de 95%. O trabalho está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01510/2024.

Dos três nomes avaliados, apenas o de Glêdson tem parâmetros de imagem mais positivos do que negativos: 58% a 36%. No caso de Fernando, a avaliação negativa (52%) de sua imagem supera a positiva (40%). Quando o candidato é Sued, a imagem negativa é de 20%, ante 8% de positiva e 72% que não souberam responder. Já em relação a Glêdson e a Fernando, os percentuais de respostas “não sei” são baixos: 7% e 9%, respectivamente. Intenções de voto O prefeito de Juazeiro do Norte e candidato à reeleição, Glêdson Bezerra (Podemos), lidera com 54,3% das intenções de voto. A seguir aparece Fernando Santana (PT), com 38,1%, e Sued Carvalho (UP), com 2,6%.

Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para prefeito da cidade de Juazeiro do Norte? Glêdson Bezerra (Podemos) 54,3%

Fernando Santana (PT) 38,1%

Sued Carvalho (UP) 2,6%

Não sei 1,1%

Voto Branco/nulo 3,9%

A pesquisa não incluiu a candidatura de Lino Alves (PCO), que só se inscreveu para concorrer após o registro da pesquisa.

A pesquisa não incluiu a candidatura de Lino Alves (PCO), que só se inscreveu para concorrer após o registro da pesquisa. Votos válidos Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para prefeito da cidade de Juazeiro do Norte? Glêdson Bezerra (Podemos) 57,1%

Fernando Santana (PT) 40,1%

Sued Carvalho (UP) 2,8% Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, a forma de contagem adotada pela Justiça Eleitoral no processo de apuração das urnas, Glêdson detém 57,1%; Fernando Santana, 40,1%; e Sued Carvalho, 2,8% - uma vantagem relativamente folgada do candidato do Podemos.

Debates no Cariri Na próxima quinta-feira, 22, a rádio O POVO CBN Cariri realiza debate para a Prefeitura de Juazeiro do Norte. Será às 17 horas, com transmissão pelo Youtube e as mídias sociais do O POVO. Nos dias 20 e 21 de agosto, haverá debates em Barbalha e Crato, respectivamente. A AtlasIntel faz pesquisas confiáveis? A AtlasIntel iniciou as atividades em 2017, em Seattle, Estados Unidos, e São Paulo. Em 2019, realizou a única pesquisa a acertar os resultados dentro da margem de erro de todos os candidatos na eleição presidencial da Argentina.

Em 2020, foi o instituto com melhor desempenho nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. As pesquisas AtlasIntel tiveram erro médio de dois pontos percentuais, o menor entre mais de 390 institutos, considerando levantamentos estaduais e nacionais. A pesquisa nacional final teve erro de 0,2 ponto percentual. Nas eleições municipais no Brasil em 2020, foi o instituto que mais se aproximou do resultado em todos os municípios onde fez pesquisa antes da eleição — São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Porto Alegre. Em 2021, teve o melhor desempenho no primeiro turno na eleição presidencial no Chile. Em 2022, foi a única pesquisa a se aproximar do resultado do plebiscito constitucional chileno.