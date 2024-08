Glêdson diz que Santana não ajuda Juazeiro e reclama que não há programa VaiVem no Cariri

Glêdson Bezerra (Podemos) durante debate com os candidatos a prefeito de Juazeiro do Norte, realizado pelo O POVO e pela Rádio O POVO CBN Cariri Crédito: JORGE VITOR / ESPECIAL PARA O POVO

Candidato à reeleição em Juazeiro do Norte, distante 527 quilômetros de Fortaleza, o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) cobrou o concorrente, deputado estadual Fernando Santana (PT), e afirmou que o petista deveria "ajudar" o Município e "não só cobrar", já que tem "influência". A afirmação foi feita nesta quinta-feira, 22, durante o debate eleitoral realizado pela rádio O POVO CBN Cariri e se refere ao petista ser apoiado pelos governos estadual e federal, respectivamente representados por Elmano de Freitas (PT) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de Camilo Santana (PT). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na oportunidade, eles debatiam sobre saneamento básico. "O candidato, como é tão aliado, e nós sabemos da sua amizade e influência no Governo do Estado, inclusive aqui na Cagece de Juazeiro do Norte, onde tem muito gente de Barbalha empregada lá, deveria, pelo menos, dizer para eles: 'rapaz, Cagece, dá uma forcinha aí para Juazeiro. Esse esgoto que está escorrendo em céu aberto é de responsabilidade sua'. Ajudar a gente, não é só cobrar, não", disse Glêdson.