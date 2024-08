Barbalha: candidatos divergem sobre importância de apoiadores externos

Antonio Neto Sampaio (PSDB) e Guilherme Saraiva (PT) participaram do debate do O POVO para a prefeitura de Barbalha Crédito: Jorge Vitor/especial para O POVO

Guilherme Saraiva: alinhamento ideológico Na busca pela reeleição, o prefeito Guilherme Saraiva afirma que não se faz nada sozinho em uma gestão municipal. "Vivemos em uma região pobre, o município não tem condições de, com o recurso que ele recebe, conseguir resolver todos os problemas da população. E Barbalha já está provando isso", afirmou ao O POVO. "Esse alinhamento com o Governo do Estado, que nós já tínhamos e agora também com o Governo Federal, com o presidente Lula, a gente tem visto que a cidade está virando uma oportunidade de investimento, tanto de assistência social como infraestrutura. Esses apoios ajudam a cidade", continua. "Por isso que a gente tem o orgulho de ter o nosso ministro da Educação (Camilo Santana) daqui de Barbalha, de ter o governador (Elmano) aliado nosso, presidente Lula, deputado Guimarães, deputado Fernando (Santana), que é candidato aqui em Juazeiro, mas ele dá um suporte muito grande lá no município. Esse conjunto de alianças só traz benefício às pessoas de Barbalha", aponta Saraiva.

Para Guilherme, o município avançou em várias áreas, mas ainda tem muitos desafios, principalmente na saúde. "A saúde é muito cara, ela é urgente, é um grande desafio, mas já foi feito muito." "O principal é dar suporte às pessoas que mais precisam. O governo do PT é um governo que tem o foco voltado para as pessoas. Tanto que os projetos sociais têm sido a grande marca dessa gestão", afirma — destacando um alinhamento entre candidaturas nos três grandes municípios caririenses. "Essa candidatura de Crato, Juazeiro e Barbalha, assim como outros municípios que estão alinhados ou tem um certo afinamento no campo ideológico, isso ajuda na gestão. Porque principalmente em Crato, Juazeiro e Barbalha, isso é mais intenso, porque as cidades já estão juntas, já estão conurbadas. Então, a questão de mobilidade urbana tem que ser discutido de forma conjunta, do turismo, todos esses aspectos quando você tem uma sintonia melhor entre os gestores, toda a cidade ganha de forma muito mais clara", conclui.

Antônio Neto: oposição sem celeumas Para o candidato da oposição, Antônio Neto, a eleição é para prefeito e, quando eleito, irá buscar apoios, não sendo hoje o mais importante. "Hoje a eleição é municipal, nós não podemos tratar de oposição em outra esfera, nós estamos aqui para tratar da eleição do município de Barbalha. Então eu não vou entrar nessa celeuma de acordos que há por vir", explicou. Neto afirma que receberá apoios ao ganhar a eleição. "Há de se convir que, quando nós ganharmos a eleição, nós iremos ter todo os apoios devidos. Eu vou ser o prefeito do município de Barbalha. Eu vou procurar o apoio e os benefícios da população de Barbalha em qualquer esfera. Na esfera federal, na esfera estadual e para que a gente possa fazer tudo aquilo que a população de Barbalha deseja", argumentou. O candidato afirma ser necessário priorizar as demandas do município, sem depender de apoiadores. "Quando você está em busca de ser prefeito de um município, você não pode priorizar um único plano, um único objetivo. Você tem que ver o município como um todo, tem que tratar tudo com a devida importância. É dessa forma que a gente vai tratar de um por um, para que a gente possa expor as nossas ideias, o que a gente pensa, o que é que nós estamos encontrando atualmente no nosso município, para que a gente possa crescer na nossa campanha e, se Deus quiser, chegarmos vencedores dessa eleição de 2024", finalizou.