Crato: Candidatos divergem sobre Taxa do Lixo no Município

A cobrança da Taxa do Lixo foi um dos tópicos discutidos pelos candidatos à Prefeitura do Crato no debate realizado nesta quarta-feira, 20, pela rádio O POVO CBN Cariri. Os três nomes que disputam o cargo, André Barreto (PT), atual vice-prefeito do município, Dr. Aloísio (União) e Lucas Brasil (PSDB) prometeram acabar com a cobrança do imposto, caso eleitos.

A discussão sobre o tema se iniciou no terceiro bloco do encontro, quando o candidato do PT afirmou que, em 2025, a população do Município não pagará a Taxa do Lixo e chegou a destacar que a cobrança foi “imposta” pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora