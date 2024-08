Debate Barbalha: candidato tucano chama petista de 'bolsonarista camuflado'

Ao final do debate, durante as considerações finais, Antônio Neto afirmou que o atual prefeito seria um “bolsonarista camuflado”.

O debate entre os candidatos à Prefeitura de Barbalha , foi marcado por duros ataques mútuos entre o atual prefeito Guilherme Saraiva (PT) e Antônio Neto (PSDB). Um dos assuntos foi o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cada candidato disse estar do lado do adversário. O debate foi realizado nesta terça-feira, 20, pela rádio O POVO CBN Cariri, e transmitido no Youtube e nas mídias sociais do O POVO .

Durante o debate, outros ataques foram trocados entre os candidatos. O petista chegou a destacar que o alguns aliados do tucano não respeitaram a lei e teriam a “ficha suja”.

O encontro foi realizado em Juazeiro do Norte, no auditório do Edifício Pátio Cariri, e contou com rodadas de perguntas e respostas entre os candidatos, com réplicas e tréplicas, além de embates com tema livre e sorteio de tópicos.

Os dois candidatos também responderam perguntas sobre temas, como saúde, educação e esenvolvimento econômico.