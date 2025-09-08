Julgamento de Bolsonaro: veja o que já aconteceu até agora

Jair Bolsonaro e sete aliados compõem o Núcleo 1 da trama golpista e são julgados no STF / Crédito: Rosinei Coutinho/STF

O julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus, acusados de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, começou na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e já acumula três dias de sessões intensas. Entre debates sobre provas e delações, o processo mobiliza ministros, advogados, réus e o país inteiro atento ao desenrolar de um caso histórico para a democracia brasileira. Entenda o que aconteceu.

2 de setembro de 2025 – Início do julgamento de Bolsonaro Na tarde de terça-feira, dia 2 de setembro, o relator Alexandre de Moraes iniciou a sessão com a leitura do relatório que resume fases da investigação, provas e acusações. A Procuradoria-Geral da República, representada pelo procurador-geral Paulo Gonet, defendeu a condenação dos réus, alegando que integraram uma trama articulada para impedir a posse do presidente eleito. As defesas responderam na sessão da tarde: o advogado de Mauro Cid defendeu a delação premiada; Ramagem criticou acusações de espionagem; Almir Garnier negou envolvimento da Marinha; e Anderson Torres rejeitou a chamada “minuta do golpe”. 3 de setembro de 2025 – Sustentações finais das defesas no julgamento de Bolsonaro No segundo dia, o julgamento seguiu com as sustentações das defesas. Bolsonaro permaneceu em prisão domiciliar e não compareceu. As falas giraram em torno da falta de provas materiais e da fragilidade de testemunhos como o de Mauro Cid.

Advogados afirmaram que os réus foram “arrastados” para o processo sem ligação direta com atos violentos. Com o fim das sustentações, a sessão foi encerrada e adiada para a semana seguinte, quando começariam os votos dos ministros. 5 de setembro de 2025 – Julgamento de Bolsonaro tem sessão extraordinária marcada Na sexta-feira, a Primeira Turma se reuniu para tratar do andamento do julgamento. Atendendo a um pedido do relator, Alexandre de Moraes, o presidente da Turma, Cristiano Zanin, decidiu incluir uma sessão extraordinária no dia 11 de setembro. A medida foi adotada porque os ministros avaliaram que não haveria tempo suficiente para concluir a análise apenas nas sessões regulares, dadas à extensão dos votos e a complexidade do caso.

Além da definição de calendário, houve movimentação em torno dos réus: advogados reforçaram pedidos para que medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de fala pública, fossem revistas. Também foi discutida a logística para garantir segurança no dia em que Bolsonaro poderá comparecer presencialmente, caso seja autorizado por razões médicas. O clima foi de expectativa, com a sinalização de que a votação efetiva dos ministros deve começar já na próxima sessão. Quem são os réus do julgamento de Bolsonaro? O julgamento em curso perante a Primeira Turma do STF envolve oito réus, considerados parte do núcleo central da suposta tentativa de golpe de Estado: