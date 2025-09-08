Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsonaro pede para deixar prisão domiciliar para procedimento médico

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu, nesta segunda-feira (8), para deixar a prisão domiciliar em Brasília para se submeter a um procedimento médico no domingo, enquanto a sentença de seu julgamento sobre seu envolvimento na trama golpista está prevista para esta semana.

Na reta final deste processo judicial histórico, que pode condená-lo a 40 anos de prisão, Bolsonaro pediu "autorização para deslocamento a fim de se submeter a procedimento médico no Hospital DF" em Brasília, segundo o documento do requerimento, obtido pela AFP.

Segundo o pedido, trata-se de um procedimento ambulatorial e com previsão de alta no mesmo dia.

Cumprindo prisão domiciliar preventiva em Brasília desde agosto, Bolsonaro, de 70 anos, se submeterá à remoção de duas lesões cutâneas, uma delas descrita como uma "neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele", de acordo com o boletim médico publicado pelo portal Metrópoles.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) dará seu veredicto esta semana sobre se o ex-presidente (2019-2022) arquitetou um plano junto com vários colaboradores para tentar se manter no poder após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), a suposta trama golpista incluía a decretação de estado de sítio e um plano para assassinar Lula, seu vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Bolsonaro alega inocência e seus advogados pediram, na quarta-feira, sua absolvição por falta de provas.

Atualmente, o ex-presidente sofre com crises de soluço e vômitos relacionados com problemas em seu aparelho digestivo provocados pela facada sofrida em 2018, durante um evento de campanha.

Esta seria a segunda saída por motivos médicos de Bolsonaro, depois de ter se submetido, em agosto, a exames que revelaram que ele havia sofrido recentemente com duas pneumonias.

Em abril, o ex-presidente foi submetido a uma longa cirurgia para solucionar uma obstrução intestinal, em uma das várias intervenções que sofreu desde o atentado de 2018.

