AO VIVO: Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro: entenda decisão e veja reações e efeitos

O ministro concluiu que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares ao participar remotamente de atos no domingo, 3, por meio de ligações.

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 5, repercute a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nessa segunda-feira, 4.

Na decisão, o ministro cita a manifestação realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, na qual o ex-presidente discursou por meio de uma ligação com o filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que publicou o discurso nas redes sociais.

As manifestações ocorridas no domingo e planejadas por aliados do ex-presidente tinham como alvo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Com o mote "Reaja, Brasil", a manifestação em para São Paulo ocorreu na Avenida Paulista, além de outras cidades como Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém.

Os atos ocorrem em um momento oportuno para os bolsonaristas, que comemoram a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, o que, para eles, reforça a narrativa de que o ministro promove censura e perseguição política no Brasil.

Com restrições impostas pelo STF, Bolsonaro não tinha autorização para sair de casa aos finais de semana, mas não havia qualquer vedação sobre discursar em eventos públicos. No entanto, o ex-presidente não podia usar redes sociais próprias nem de terceiros. Agora, as medidas cautelares estão mais rigorosas.