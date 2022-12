Elmano anuncia últimos secretários e define 'núcleo duro" do Governo; confira

Governador eleito do Ceará concluiu a montagem do primeiro escalão. Serão 32 secretários

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) finaliza na noite desta sexta-feira, 30, o anúncio dos secretários que vão integrar o primeiro escalão do Governo do Ceará. Serão nove nomes anunciados nesta sexta. Já haviam sido divulgados 23. Assim, serão 32 secretarias.

Os primeiros nomes anunciados nesta sexta-feira são do chamado "núcleo duro", os secretários que atual diretamente no Palácio, ao lado do governador. São os casos da Casa Civil e da Articulação Política.



O primeiro anúncio foi para a Casa Civil:



Casa Civil: Max Quintino, atual superintendente do Detran, ex-diretor da Ematerce no governo Cid Gomes, ex-presidente do Instituto Agropolos e ex-presidente da Ceasa nas gestões de Camilo Santana

Articulação Política: Waldemir Catanho, exerceu a mesma função de articulação política na gestão de Luizianne Lins (PT) na Prefeitura de Fortaleza

Infraestrutura: Antônio Nei de Sousa, ex-secretário-executivo das Cidades e ex-secretário-executivo de Pesca na Secretaria do Desenvolvimento Agrário. Foi ainda ex-prefeito de Pereiro e secretário da Regional I da Prefeitura de Fortaleza na gestão José Sarto (PDT). É ligado a Chiquinho Feitosa, que rachou o PSDB para apoiar Elmano.

Ciência, Tecnologia e Educação Superior: Sandra Monteiro, ex-coordenadora de Ciência, Tecnologia e Inovação da pasta. É chefe do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Confira os nomes que já haviam sido anunciados:



Desenvolvimento Econômico: Salmito Filho (PDT), deputado estadual, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

Turismo: Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo e Cultura de Caucaia

Desenvolvimento Agrário (SAD): Moisés Braz (PT), deputado estadual

Meio Ambiente: Vilma Freire, administradora, presidente da Agência de Defesa Agropecuária (Adagri)



Trabalho: Vladyson Viana, presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT)

Povos Indígenas: Juliana Alves, Cacika Irê do povo Jenipapo-Kanindé, em Aquiraz

Esporte: Rogério Pinheiro, atual secretário do Esporte e Juventude, ligado ao ex-senador Eunício Oliveira (MDB)

Mulheres: Jade Romero (MDB), vice-governadora eleita, ex-secretária-executiva do Esporte no governo Camilo Santana (PT) e ex-secretária de Participação Popular de Fortaleza na gestão Roberto Cláudio (PDT)

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE): Aloísio Carvalho (MDB), atual secretário, que segue no posto

Igualdade Racial: Zelma Madeira, assessora especial de Acolhimento aos Movimentos Sociais do Governo do Ceará

Recursos Hídricos: Robério Monteiro (PDT), deputado federal e ex-prefeito de Itarema

Cidades: Zezinho Albuquerque (Progressistas), deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa

Educação: Eliana Estrela

Fazenda: Fabrízio Gomes

Planejamento e Gestão: Sandra Machado

Juventude: Adelita Monteiro

Saúde: Tânia Mara Coelho

Segurança Pública: Samuel Elânio

Administração Penitenciária: Mauro Albuquerque

Controladoria-geral de Disciplina: Rodrigo Bona Carneiro

Proteção Social: Onélia Santana

Procuradoria-geral do Estado: Rafael Moraes

Cultura: Luísa Cela

