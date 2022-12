Elmano anuncia Rodrigo Bona para Controladoria-Geral de Disciplina

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta sexta-feira, 23, a permanência de Rodrigo Bona de Carneiro na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD). O delegado já ocupava o cargo desde 2020, quando deixou a Coordenadoria de Inteligência da pasta.

Elmano começou a anunciar os primeiros nomes que vão compor seu secretariado na tarde desta sexta-feira, para quando estão previstas as confirmações dos titulares de sete pastas.

Bona é também presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará (Consesp). Ele é delegado de Polícia Civil do Amazonas Rodrigo Bona Carneiro.

Formado em Direito pela Universidade de Fortaleza e Mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Unifor. Especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes (RJ). Especialista em Direito Penal e Processual pela Escola Superior Batista do Amazonas. Delegado de Polícia Civil do Estado do Amazonas.