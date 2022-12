PDT acerta apoio institucional ao governo Elmano e partido terá nomes em secretarias

O acordo se limitará em termos de apoio entre a gestão administrativa do Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza

O PDT no Ceará acertou, nesta sexta-feira, 23, o apoio institucional a gestão do governador eleito Elmano de Freitas (PT). O acordo foi oficializado durante encontro com o presidente estadual da legenda, deputado André Figueiredo, com o futuro chefe do Executivo estadual.

A decisão, no entanto, foi tomada através de uma série de discussões internas e discordâncias entre lideranças pedetistas. O acordo se limitará em termos de apoio entre a gestão administrativa do Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza.

Com isso, PT e PDT devem permanecer com alinhamentos políticos e posições divergentes, como o que já acontece, por exemplo, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Além disso, nomes pedetistas devem ser anunciados em breve para integrar cargos em secretarias do governo estadual.

"Nós queremos que o Governo do Ceará esteja junto com a Prefeitura e ambos tenham uma parceria profunda, porque Fortaleza representa parte da população do Ceará. O IJF, por exemplo, atende mais de 50% da população e o governo se mostrou aberto ao diálogo. A aproximação administrativa será um fato e a questão política nós discutiremos ao longo do processo", disse André.



A negociação em torno desa "participação administrativa" do PDT no futuro governo foi solicitada por Elmano ainda nesta semana durante diálogo com a Comissão PDT do Ceará que tratava do assunto. O grupo é formado pelo senador licenciado Cid Gomes, o prefeito José Sarto, André Figueiredo e o ex-prefeito Roberto Cláudio. Os pedetistas divergem com relação a posição da sigla no Executivo.

A reportagem tentou contato com o presidente do PT no Ceará, Antônio Filho, o Conin, para tratar do assunto, porém, não obteve respostas. Para o vereador Guilherme Sampaio, presidente do PT em Fortaleza, Elmano foi eleito "para colaborar administrativamente com todas as prefeituras do estado.

"Essa é a atitude de quem governa sem rancor, de forma republicana, como deve ser. As disputas eleitorais se travam no período eleitoral", comentou o parlamentar.

Taxa do Lixo e conflitos partidários

Os esforços para costurar o acordo estão longe de refletir as tensões políticas que os partidos, antes aliados, vivenciam desde o processo eleitoral. Em dezembro, um novo componente colaborou para atravancar uma aproximação: a tramitação da Taxa do Lixo na CMFor.

O projeto de lei enviado pelo prefeito José Sarto vem gerando polêmica com a oposição no Legislativo Municipal. Por meio de manobra, vereadores de diversos partidos, inclusive do PDT, recusaram-se a votar as emendas negociadas para a Taxa do Lixo que ampliariam as margem de isenção da cobrança.

O movimento de oposição tem irritado Sarto, que está se posicionando duramente contra as críticas. Na manhã desta sexta-feira, o prefeito subiu o tom contra a articulação promovida pela sua oposição na CMFor e reforçou críticas ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O gesto foi realizado enquanto o pedetista respondia a questionamentos de José Maria Tabosa, liderança comunitária do Pirambu.

Em resposta, uma nota de repúdio assinada pelos vereadores Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, ambos do PT, foi compartilhada nas redes sociais.

"Depois de criar mais uma taxa para o povo de Fortaleza pagar e, diante da reação negativa da população, o prefeito Sarto agora delira, ataca o Presidente Lula, a nossa bancada e mais 16 vereadores e vereadoras de vários partidos, além de lideranças populares que estão resistindo desde a chegada do projeto que institui essa taxa absurda na Câmara Municipal", diz o texto.

Nas redes sociais, Larissa também repercutiu o tema: "Sarto está desesperado, atacando o povo nas ruas e querendo culpar o PT pela sua famigerada Taxa do Lixo. Fica evidente que ele não tem equilíbrio e competência para administrar a cidade. O PT votou contra a taxa do lixo e vamos derrubar a cobrança na Justiça", destacou.