Elmano anuncia Mauro Albuquerque como secretário da Administração Penitenciária

O governador eleito, Elmano de Freitas (PT) anunciou o Policial civil e especialista em segurança pública e gestão prisional, Luis Mauro Albuquerque Araújo, como secretário de Administração Penitenciária (SAP), nesta sexta-feira, 23.

Mauro mantém o seu cargo na secretaria, que ocupa desde o início do segundo mandato de Camilo Santana (PT). Albuquerque já era cotado para seguir no posto no governo de Elmano Freitas, eleito em 2022.

Elmano começou a anunciar os primeiros nomes que vão compor seu secretariado na tarde desta sexta-feira, para quando estão previstas as confirmações dos titulares de sete pastas.

Anuncio agora o novo secretário da Adminsitração Penitenciária, Mauro Albuquerque. Desejo boa sorte e ótimo trabalho à frente da SAP. pic.twitter.com/5jAdQl5LPs — Elmano Freitas (@elmanooficial) December 23, 2022

O secretário fundou a Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE) do DF, onde foi diretor de 2000 a 2015. Criou a doutrina de Intervenção Penitenciária e procedimentos de segurança, alguns adotados pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Foi idealizador e coordenador da Força de Intervenção Penitenciária Integrada (FIPI) que atuou no Ceará, em 2016. Depois do Ceará, ele coordenou a força-tarefa no Rio Grande do Norte, onde, posteriormente, assumiu a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc). Exportou conhecimento para vários estados do Brasil e outros países, como Portugal, dando treinamento de intervenção tática para Gisp, grupo de intervenção prisional daquele país.



