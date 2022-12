Elmano anuncia Rafael Moraes como secretário da Procuradoria Geral do Estado

Rafael é Procurador-Geral Executivo Assistente do Ceará desde 2019 e agora ocupará o cargo de secretário da Procuradoria Geral do Estado.

O governador eleito, Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta sexta-feira, 23, Rafael Machado Moraes para chefiar Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Rafael ocupa o cargo de procurador-Geral Executivo Assistente do Ceará desde 2019, na coordenação jurídica das atividades administrativas, consultivas e legislativas do Poder Executivo.

Elmano começou a anunciar os primeiros nomes que vão compor seu secretariado na tarde desta sexta-feira, para quando estão previstas as confirmações dos titulares de sete pastas.

Anuncio agora o novo secretário da Procuradoria-Geral do Estado, Rafael Machado Moares. Desejo boa sorte e ótimo trabalho à frente da PGE. pic.twitter.com/cnTT0GVMri — Elmano Freitas (@elmanooficial) December 23, 2022

Em 2008, assumiu o cargo de procurador do Estado do Ceará e, em 2013, ocupou o cargo de Consultor Geral da Procuradoria Geral em 2013. É formado em direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC).



Elmano vem divulgando os nomes dos secretários convocados por meio das redes sociais. Ao longo dia, outros nomes devem ser publicados.



